中央氣象局指出，明天由於鋒面通過及東北季風逐漸增強，天氣會有些轉變，東半部一整天仍有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區下午有轉為局部短暫陣雨機率，中南部地區也有些零星降雨，建議出門要攜帶雨具。

溫度方面，北部、東北部白天高溫約24-25度，感受較舒適，其他地區仍可達26-30度，中南部日夜溫差較大，溫差可達8-10度，請留意氣溫變化適時添加衣物。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，近一兩天西半部空氣品質欠佳，明(1)日下半天起有一道鋒面及東北風南下影響，西半部空氣品質會稍微好轉，下周一(2)會開始降溫，下周二(3)稍微緩和。

不過彭啟明指出，下周三(4)又有一道鋒面南下，會一直影響到下周六(7)，下周天氣十分不穩定，要特別留意穿著。

此外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率較高，交通往返請多留意。

環保署空氣品質預報顯示，3月1日鋒面通過及東北季風逐漸增強，西半部地區水平擴散條件轉佳，空氣品質稍好轉。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區、馬祖及金門為「普通」等級，北部局部地區凌晨至上午時段可能達「橘色提醒 」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部以南局部地區凌晨至上午時段仍可能達「紅色警示 」等級。

(中時 )