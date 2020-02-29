五股工廠火警 民眾驚呼有「爆炸聲」 21:292020/02/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場冒出濃濃黑煙。(摘自我是五股人) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五股區成泰路四段驚傳火警，1層獨棟鐵皮工廠失火冒出黑煙。(摘自我是五股人) 今(29)晚間8時許，五股區成泰路四段驚傳火警，1層獨棟鐵皮工廠失火冒出黑煙，民眾將畫面拍下後，上傳臉書社團「我是五股人」，也有人表示，聽到現場傳出幾聲爆炸聲，消防人員獲報後，9時6分即撲滅火勢，燃燒雜物面積20平方公尺，幸無人傷亡，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #五股 #民眾 #爆炸聲 #工廠 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽祖遶境不必喊停 但要檢討措施 04:102020/02/25 生活新聞 板橋凌晨火警 滿屋遍布23貓屍 10:452020/02/25 社會 竹市鐵皮屋火警 9旬男屋主灼傷送醫 12:272020/02/25 社會 文化大學景觀學系團隊加入設計 五股垃圾山綠化點石成金 17:312020/02/25 生活 五股垃圾山整容 文大栽竹自然風 04:102020/02/26 地方新聞 三重正義商圈火警 救出1名男子送醫 19:272020/02/27 社會 228連假掃墓潮 竹縣消防局籲讓祖先平安過節 12:152020/02/28 社會 北市士林鐵皮工廠火警 消防副中隊長遭砸傷 17:142020/02/28 社會 獨家》左右逢源？立院召委選舉民眾黨支持民進黨 19:072020/02/29 政治 獸醫師質疑口罩變薄？ 經部回應：等級不同 21:162020/02/29 財經 社會熱門新聞 女病患病床半夜傳出怪聲 棉被一掀護理師臉紅了 - 社會 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 萬象 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 幫人妻洗內衣搓出小王嘉明味 綠夫目眶淚汪汪 - 社會 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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