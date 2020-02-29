五股區成泰路四段驚傳火警，1層獨棟鐵皮工廠失火冒出黑煙。(摘自我是五股人)

今(29)晚間8時許，五股區成泰路四段驚傳火警，1層獨棟鐵皮工廠失火冒出黑煙，民眾將畫面拍下後，上傳臉書社團「我是五股人」，也有人表示，聽到現場傳出幾聲爆炸聲，消防人員獲報後，9時6分即撲滅火勢，燃燒雜物面積20平方公尺，幸無人傷亡，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時 )