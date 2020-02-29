台大醫院兒童感染科主任黃立民指出，全球確診案例中，無肺炎症狀感染者比例高達8成以上，「健康的人不用戴口罩」已不適用現在的疫情發展。對此，網友反諷表示，「台大還敢逆時鐘啊！」「柚子醫師才不是這麼說的呢！」、「沒台灣價值，黨是不會錯的」！

台大醫院兒童感染科主任黃立民日前接受《中國時報》專訪時指出，「健康的人不用戴口罩」已不適用現在的疫情發展，他並指出全球確診案例中，無肺炎症狀感染者比例高達8成以上，建議民眾外出戴上口罩，將感染機率降到最低。

黃立民表示，新型冠狀病毒非常難防，根據世界衛生組織的數據統計，有高達8成的感染者沒有肺炎病徵，這讓周遭的人以為彼此都是健康的，也沒有特別注意衛生習慣，但感染者的上呼吸道仍排出大量病毒，病毒在環境中還可能存活一周左右，就算沒接觸感染者，但碰到患者曾接觸過的東西就有可能染病，旁人不知不覺就中了鏢。

黃立民說，現在最重要是人人要把手洗乾淨，自主健康管理才是防疫的重點工作，政府說「健康的人不用戴口罩」已經不適用現在的疫情發展，由於新冠病毒的特性，公共環境常清潔，出門把口罩戴上才能做到最大的自我保護。

此篇專訪並經TVBS以及三立轉載報導。

對此，網友表示，「當初說ok的捐口罩好嗎？」「還宣導不用戴？」「公然跟黨造反」、「公然反對柚子醫生」、「閉嘴，我只信阿中部長」、「本來就沒信過什麼水果醫生」、「這9.2柯韓粉，我們堅持不用戴」、「1450崩潰」、「不如柚子醫生有台灣價值」、「台大還敢逆時鐘啊」、「台大醫造反啦？」、「還好沒鳥那些OK的」、「817都不要戴唷」、「一直都不適用好嗎」、「柚子醫師才不是這麼說的呢！」、「沒台灣價值，黨是不會錯的」、「綠共再繼續騙啊，XXX」、「造反了嗎？有獲得黨的同意嗎」、「台大醫生算什麼，當然是聽有台灣價值的」！

(中時電子報)