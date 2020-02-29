因為過去長期執政，外界往往認為，國民黨的決策往往力求穩定、中道，但卻已經趕不上網路時代快速的變化，以及在野時期靈活的需求。國民黨主席補選候選人江啟臣具題提出組織扁平化，改採集體領導的制度，建立決策平台，快速回應民意需求。

江啟臣堅定的表示，國民黨應該走向有效率的集體領導！他具體主張，在中常會的授權下，建立以國會成員、黨務系統及地方首長，共同組成連同主席11人的決策委員平台，不但可以立即快速決策，更透過這樣不同成分的組成，確保決策兼顧各方意見，維持決策合理透明。

未來，江啟臣也具體建議，改革委員會應該針對中常會組成，在比例上有二分之一的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌。

江啟臣說，這次大選結果讓大家失望，檢討國民黨的決策模式已經成為黨內的共識，集體領導更是多次被提出來討論的模式，希望可以透過這補選真的展開國民黨制度上的改革，讓國民黨在重返執政前，扮演好稱職的在野黨，而不是只有口號的宣示！

江啟臣最後強調，國民黨在重返執政之前，更應該扮演好稱職的在野黨。在野的政黨，立法院將會是最重要的舞台與戰場。也就因為是以國會為重心，江啟臣認為黨主席兼具立法委員身份，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動。

(中時電子報)