運-20運輸機

為了加緊防控心冠肺炎疫情，解放軍出動了運-20大力支援，成為各方矚目的焦點。

新浪軍事網指出，最近大飛機發動機終於傳來好消息，第一款陸製渦扇-18可能在2020年量產，象徵中方自製大飛機發動機開始進入實用階段。

成都航空發動機2019年底時透露，一款發動機進入量產關鍵階段。而這種發動機是成發集團第一個量產型號，對空軍十三五裝備發展目標至關重要。而成發是渦扇-18的研製單位，這款發動機是俄羅斯D-30KP-2渦扇發動機的仿製型。D-30發動機配備了中方空軍運-20大型運輸機，轟-6K與轟-6N戰略轟炸機等多種飛機。

其中運-20是中國空軍主力大型運輸機，而轟-6K和轟-6N則是空軍現役主力遠程轟炸機。如今渦扇-18量產，為運-20，轟-6K與轟-6N加速生產清除了障礙，力保中方空軍武器升級換代。

運-20運輸機

此外，2020年這個時間點與中方引進D-30KP-2渦扇發動機相對應。解放軍是在2016和2017年時，引進D-30KP-2發動機。其中2016年時，中方採購了170具D-30KP-2，到了2017年時，又添購了54具，而這些發動機都將在2020年交付完畢。按照俄方透露的合同內容顯示，2020年時，中方將接收58具D-30KP-2發動機。

至於2021年之後的發動機合同暫時還沒消息，外界推測，中方空軍可能會根據渦扇-18實際運用的表現，再決定是否繼續採購D-30KP-2，要是渦扇-18表現出色，或許不會再買。但如果仍需要改善，就會再採購。

分析指出，中方鑑於航發工業還在發展，大飛機發動機領域基礎更是薄弱，因此很有必要這麼做。事實上，當年發展大飛機發動機時，相關部門也採取較穩妥的做法，先研製相對簡單的中等涵道比渦扇發動機，再研製大涵道比渦扇發動機。也就是先解決有無，再設法解決好壞的問題。

分析說，渦扇-18在2014年完成地面台架和高空台測試，2015年初發動機運抵試飛中心，裝在伊爾-76發動機空中試車台實際試飛。經過一系列測試和評估，渦扇-18總算在2019年底量產。由於渦扇-18是成發研製的唯一軍用發動機，也是成發在新世紀第一個量產交付的型號，具有舉足輕重的地位，因此被稱為成發的「生命工程」。

不過，考慮到用戶對渦扇-18是否完全成熟，態度仍有保留，因此外界推測，就算渦扇-18今年能量產並交付，運-20，轟6K與轟6N可能還會繼續採用俄製發動機，或是兩者混用，以免可靠性出現問題，對飛機造成不利影響。

而一旦渦扇-18量產，意味著轟6K、轟6N戰略轟炸機和運-20大型運輸機也將開始放量生產。尤其是運-20，它是中方空軍最亟需的機型。甚至有消息說，空軍可能以運-20為基礎，將它改裝成空中加油機或預警機。這樣一來，解放軍對大型運輸機的需求將進一步提高。而1架運-20就需要4具發動機，因此相關需求更大。也因此，渦扇-18量產，為轟6K、轟6N和運-20擴大生產清除了障礙。

不過，分析指出，D-30KP-2畢竟是蘇聯70年代使用的發動機，戰術技術指標已經落後，需要更新。因此中方需要早日敲定渦扇-20的設計，儘快量產，為運-20升級打基礎。

(中時電子報)