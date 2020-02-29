香港今(29)日傍晚陸續有市民到地鐵太子站外聚集，多人在地上擺放鮮花悼念太子站「831」事件半周年，現場逾百名示威者不警方清理鮮花，與警方發生口角。入夜後雙方衝突加劇，警方舉旗後噴胡椒水，群眾堵路後警方發射催淚彈驅散，晚間9點旺角站關閉。有群眾在站外縱火，但迅速被撲滅。

據《東網》報導，今日約有2百群眾參與在港鐵太子站舉行的悼念831事件半年，該事件是反送中期間出現兩派不同政見者武力鬥毆，傳聞有人因而死亡，但官方予以否認。悼念群眾在太子站外擺置鮮花，在圍欄貼上寫有悼念文字貼紙。防暴警從旺角警署走出來，截查市民，並撕掉貼紙及清理鮮花。

香港群眾在太子站前地上與圍欄上擺放鮮花悼念「831」事件半周年。（圖／東網）

晚上近7時，又有市民不斷拿鮮花到場悼念，有人更將鮮花綁在圍欄上。防暴警再次出來，將鮮花清理後，放入黑色膠袋檢走。但此舉引起現場逾百名示威者不滿，高叫反對警察口號。約10分鐘後，防暴警撤退返回旺角警署。

旺角站在晚間9時關閉後遭到縱火，但很快被撲滅。（圖／東網）

隨後現場抗議人數增加，並有人高舉寫有「香港獨立」的旗幟，並用雷射筆照射旺角警署外牆，還有部份人向警署丟雞蛋。警方舉旗後呼籲市民離開，在群眾開始以雜物堵路後，警方發射胡椒噴霧，不久後再發射催淚彈，有示威者在馬路上舉起傘陣。

晚上9時旺角站關閉，但有人在站口縱火，不久即被撲滅。

(中時電子報)