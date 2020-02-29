新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本境內的確診人數也逐日攀升，截至目前為止已累計達240起確診病例，死亡人數共5例；鑽石公主號郵輪則有705例確診病例，共計6人死亡。然而大阪29日公布的3起確診病例中，其中一名女子曾參加百人規模的小型演唱會，但在過程中完全沒戴上口罩，引起當地一陣恐慌。

根據《朝日新聞》報導，大阪官方29日宣布，3名確診病患中有一名30多歲的女護士，曾於2月15日前往大阪京橋一家Live House參加小型演唱會，現場大約有100人左右，該名女護士在演唱會場待了5個小時，且確定全程都「沒有配戴口罩」，目前政府已針對該場地進行全面消毒。

日本境內因感染新冠肺炎而死亡的就多達11人，政府已緊急啟動各項防疫措施，各大主題樂園也因應疫情紛紛休園至3月中，包括東京迪士尼樂園、大阪環球影城、三麗鷗樂園、三鷹之森吉卜力美術館、京王讀賣樂園、長崎縣主題公園「豪斯登堡」等。

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(中時電子報)