新冠肺炎疫情蔓延引發全球經濟放緩疑慮，能源需求恐大受衝擊，國際油價上周五連續第6天下挫，收在1年多來最低點，紐約期油上周全周跌幅超過16％，創2008年12月以來最大單周跌幅。

上周五倫敦布蘭特4月交割期油跌3.2％，收在每桶50.52美元；紐約西德州中級原油（WTI）收跌5％，以每桶44.76美元作收。布蘭特與WTI雙雙創2018年12月以來最低收盤價。

周線部分，布蘭特期油上周周跌將近14％，是2016年1月以來最大單周跌幅；WTI上周暴跌逾16％，寫下2008年12月以來最大周跌幅。

指標布蘭特原油挫跌，市場投資人料將焦點放在3月5-6日召開的OPEC+會議，即石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等非OPEC產油國的集會。

紐約OANDA資深市場分析師莫亞（Edward Moya）發布報告指出：「一旦油價持續暴挫，OPEC+勢必得進一步減產。」

據熟悉內情人士透露，有好幾個OPEC主要成員國傾向擴大減產。消息人士說，OPEC龍頭沙烏地阿拉伯及其他若干成員國，考慮將今年第2季的日產量減少100萬桶，比先前提議的60萬桶減幅還多。

不過FXTM分析師Han Tan日前告訴《路透》，OPEC+應會在本周集會做出進一步減少供給的決定，但這對油價走勢的影響恐怕有限，因為需求面隱憂料持續給大宗商品帶來更大衝擊。

(工商 )