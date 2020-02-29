美國1名高級官員透露，總統川普願意跟另外4個聯合國安理會常任理事國，即中國、英國、法國、俄羅斯領導人舉行「P5」峰會，並尋求與大陸和俄羅斯達成軍控協議。不過，目前還沒有舉行的時間表和地點。

匿名官員透露，美俄《新削減戰略武器條約》將於明年2月到期，川普希望與中俄達成3方軍控協議，以取代舊協議。但中俄均有意避免讓美國約束其核武現代化計畫，大陸更是直接拒絕川普的提議，並指自身核武力量較弱，只會用作防禦，不構成威脅。

由於中俄均非7大工業國集團成員國（G7），不會出席本年在美國大衞營舉行的G7峰會，軍控會議可能訂在每年9月於美國紐約聯合國大會期間舉行。

《新削減戰略武器條約》每5年續簽一次，俄羅斯已同意延長，但美方仍未決定。專家指，該條約限制美國及俄羅斯各自不得擁有多於1550枚核彈頭，並限制兩國的陸基飛彈、潛射飛彈及轟炸機數量，因此美國想籍簽署新協議的機會來解除上述限制。

(中時 )