許多人認為，夜晚工作更能專心、有效率，再加上現代人責任制與輪班制的加班環境，以及多元的夜生活選擇，讓台灣夜貓族比例高達69%，高居世界第二。然而，無論是不是自願放棄規律的睡眠，都得要面臨骨鬆、三高等慢性疾病的風險喔！

睡太少，骨鬆風險提高94%

2019年《骨與礦物研究雜誌》指出，「睡眠不足」除了會造成心血管疾病、糖尿病、肥胖或生活品質降低等問題，還會干擾「骨重塑」的過程，提高罹患骨質疏鬆症與骨折的風險。

什麼是骨重塑？也就是「骨頭的新陳代謝」為一反覆的循環，當老舊的骨組織由蝕骨細胞吸收後，再由成骨細胞形成新骨。一般來說，骨密度在20至30歲達到高峰，一旦過了30歲門檻，骨吸收的速度將逐漸超過骨形成的速度，骨質就會越來越「疏鬆」。

中華民國骨鬆學會專科醫師林安民進一步說明，「女性步入中年後，雌激素會大幅減少，導致鈣質吸收率降低，更易發生骨鬆問題。」而該研究調查了一萬多名停經女性，發現睡眠時間僅有５小時的族群，相當於骨骼年齡老了一歲，在髖部、頸部、脊柱等骨密度測量指標上，骨鬆分別增加了63%、30%、28％，而全身骨鬆風險更是提高了94%，是一個值得注意的警訊。

失眠會骨鬆？內分泌是關鍵

此外，導致骨質疏鬆的生活習慣，比較常被提到的應該是現代人抽菸、喝酒，又偏向靜態生活，欠缺負重、肌力的訓練，再來就是鈣質攝取不足等，但許多人不知道的是，其實，骨質疏鬆和睡眠習慣也有很高的關聯性。

林安民解釋，因為睡眠是維持內分泌系統良好運作的重要條件之一，當睡眠不足、作息不正常時，身體就會自動判斷我們現正處在壓力大的環境中，而壓力過大就會進一步導致內分泌失調、荷爾蒙分泌不正常。

例如，褪黑激素是一種與生理時鐘有關的荷爾蒙，由大腦內松果體生成，人體在接近入睡時便會開始分泌褪黑激素，其濃度在晚上11點至２點間達到高峰之後，再逐漸下降。當晚睡使得一天之中接受光線照射時間過長，就會抑制褪黑激素的分泌，進而影響骨質代謝，成為引發停經後骨質疏鬆症的重要因素。

另外，骨質生成亦受到生長激素的影響，骨質流失則與腎上腺皮質醇等壓力荷爾蒙高度相關，若長時間熬夜、睡不好，都會影響到這些荷爾蒙的合成。林安民解釋，內分泌系統掌管了人體內各種生理功能運作的指揮中心，一旦內分泌不正常，「後續會造成骨質疏鬆、骨折或其他疾病與問題，其實也都是有跡可循。」

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(中時電子報)