富基漁港因屬戶外空間，加上遊輪公主號遊客未曾到此遊玩，228連假仍吸引不少遊客到此觀光，與往年相比約僅減少1成遊客。（富基漁港經理黃乃昌提供／張睿廷新北傳真）

新冠肺炎升溫，地方景點呈現兩樣情。富基漁港因屬戶外空間，加上遊輪公主號遊客未曾到此觀光，許多民眾趁著228連假到此遊玩，遊客數與往年相比僅減少1成；另一頭的三峽老街則受嚴重衝擊，外國遊客消聲匿跡，中、南部遊覽車團也少上許多，遊客約莫減少4成，有的店家甚至把營業時間從上午8點改至中午再開店，攤商叫苦連天。

郵輪公主號遊客曾到訪台灣多處景點，北台灣民眾各個人心惶惶，大幅減少民眾出遊意願，但其中富基漁港因未有公主號遊客到訪，受影響幅度較小，僅約減少1成。

富基漁港經理黃乃昌表示，因富基漁港屬開闊空間，增加了民眾到此遊玩的意願，連假首日遊客絡繹不絕，可說幾乎沒受到疫情影響，停車場也都呈現滿場狀態。

但三峽老街就沒這麼幸運了，連假首日上午像是一座空城，直至下午遊客才微幅增加；知名金牛角麵包業者表示，外籍遊客幾乎銷聲匿跡，遊覽車團也取消不少，老街遊客大減4成，期盼政府能協助行銷，增加遊客出遊意願。

(中時 )