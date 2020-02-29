姚明戴口罩被小區保安攔住！網友點讚：最佳防守員

最近一段大陸籃協主席姚明被社區保安攔下的影片引發網上熱議，這位身高只有170公分的社區保安因為姚明沒有社區居住證明，也沒有住戶出來接人，因此依社區規定不能放行，姚明也因此無奈地轉身離去，這名王姓警衛因此還在網上被封為「地表最強保安」。

在這段視頻中，大陸籃協主席姚明背著一個雙肩背包，在一處防疫檢查站和一名身著保安制服的男子對話。視頻文字顯示，姚明當日想要進到一處社區裡，但在社區門口遭保安攔下，兩人在交流了幾句後，保安最終還是擺擺手，拒絕為姚明放行。而對此，姚明也表示理解。

《北京青年報》記者找到了這名被網友封為「地表最強保安」的王師傅，與網傳情況不同的是，王師傅所值守的並不是居民社區，而是北京東城區的一處創意園區。他告訴記者，視頻中拍攝的事情發生於26日，「姚明來我們這裡好幾次了，我當然早就認識他了。」王師傅回憶說，這段視頻應該是當時路過的其他人拍下來傳到網上的。

王師傅表示，疫情發生之後，園區也制定了相關的規定，進入園區需要有相應的證明，外人要進入園區，需要園區內有人來接。「當天他發給我的資訊是外語，我看不懂，就彙報給了領導，我雖然認識姚明，但是他當時不符合規定，我就沒有讓他進去。」

報導說，疫情暴發後，姚明多次為防疫出招。他曾在CBA聯賽官方微博發佈的視頻中出鏡，代表中國大陸籃協和CBA聯盟向全國醫務人員「致以最崇高的敬意」，並參與防疫宣傳視頻拍攝。

(中時電子報)