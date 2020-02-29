SpaceX所設計的巨型太空船「星艦」(Starship)的原型機，在德州測試基地進行燃料槽壓力耐受試驗時，測試失敗發生爆炸，整個太空船被炸離地面達到10~20公尺，然後再重重地摔到地面。

試驗發生在德州當地時間2月28日22時（台北時間2月29日12時），星艦原型機的燃料糟填充高壓液態氮，這是一種不燃燒的氣體，因此即使發生爆炸，現場也沒有引發火災，附近設備都還完整。

初步報告表示，燃料槽在增壓過程中，可能結構強度不足而破損，引發後續的爆炸。

太空飛行網(Spaceflight)的邁可·拜勒（Michael Baylor）表示：「不必太過擔心，這是研發的必經之路：設計、失敗、修復、再測試、再失敗、再修復是進步的過程，SpaceX他們會從中學習，並再前進。他們顯然已經考慮到這一點，採取了非常低的風險測試方式。」

SpaceX Boca Chica - Starship SN1 cryo proof test failure

星艦太空船是SpaceX最雄心勃勃的研發計畫，它是大獵鷹火箭(BFR)的第2節，如果它完成，將是有史以來最巨大的火箭，超過當年登陸月球的農神5型(Saturn V)。 SpaceX希望， BFR火箭與星艦太空船，能夠運載100噸的酬載，如此的運量，可以前往月球或是火星進行長時間的星球殖民任務。

(中時電子報)