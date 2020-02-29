新冠肺炎（COVID-19）病毒持續在全球肆虐，南韓近日確診數不斷上升，目前已累積超過3,000例，其中疫情像野火般蔓延開來，一發不可收拾的原因跟當地異教「新天地教會」非常有關。目前許多受害者已向教主李萬熙進行舉報，但據消息指出，新天地的信徒仍持續「秘密集會」，而且，還要身分曝露的教徒謊稱「沒去參加禮拜」。

根據韓《中央日報》報導，雖然自2月27日，全國新天地受害者團體宣布將以違反「傳染病預防法」和「特定經濟犯罪加重處罰法」中貪污與侵吞資產的嫌疑對「教主」李萬熙提起訴訟。

受害團體指出，「儘管新天地表面上公開了教會的所有集會場所，並配合交出了所有信徒名單，但如果大家知道新天地平時撒下的各種謊言，就不會相信他們的這些舉動。」受害團體表示，新天地一直在欺騙疾病管理局，他們指出新天地公布的1,100處集會場所，其中卻有429處與每年上報的教會名下房產清單存在出入。

受害團體更爆料說，仍有新天地信眾不懂現在疫情的嚴重性，依舊舉辦固定集會。面對新冠肺炎爆發，新天地卻是盡可能地隱匿疫情、隱藏教徒身份。受害團體表示，新天地並沒有公開7萬多名「最可能感染病毒」的後備入教人員名單和教會重要人物名單。

新天地教會更為了撇清本身與疫情擴張的關係，更教唆信眾對外聲稱「沒參加禮拜」。受害團體指出，新天地教會有個《外聯部》是專門公告信徒訊息的窗口，代表著新天地立場。他們指出，在疫情爆發後，外連部極力對信徒唆使隱藏自己的聚會史，例如回答「新冠肺炎確診者參加禮拜的那天自己沒去參加禮拜」，或「多虧因為父母，（而沒去參加禮拜）才保住了健康。」但新天地卻否認，指出這單純是信徒的個人行為。

受害者團體質疑，李萬熙平時擔任教主，根本無期他賺錢能力，能夠累積逾100多億韓元資產在不久前才退出教會的情婦身上，肯定是靠秘密資金和政治獻金。希望能夠讓這位有貪污和讓新冠肺炎在南韓擴散的元凶得到嚴懲。

受害者團體早在2018年就曾以違反「特別經濟法」侵吞資產和違反「房產實名製法」等嫌疑對李萬熙提起指控，但很不幸以不起訴為結束。負責人表示，隨著疫情爆發，加上已掌握了足以證明對方貪污的證據，決定直接提交訴狀給檢方，檢方也即將展開調查。

(中時電子報)