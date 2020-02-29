29日中央流行疫情指揮中心再宣布國內新增5例確診肺炎病例，其中4例為院內感染，至此全台確診累計已達39例。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書提醒「疫情升級後要注意的10件事」。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，台灣已經邁入新冠肺炎疫情的下一個階段，雖然目前沒有大規模的社區疫情，但已有明確「社區傳播」的警訊和首例院內感染，他建議10點防護原則，呼籲民眾應多注意：

一、 出門戴上口罩，保護自己也保護他人；感染者可能無症狀，但有傳染力。

二、 若身體不適，在家也要戴口罩，並與家人保持2公尺以上距離，不一起用餐。

三、 非必要不進醫院，若不得已需戴口罩、勤洗手。

四、 不參加任何非必要的集會活動。

五、 非必要不出國，目前各國多有疫情。

六、 盡量不要去人潮擁擠的場所。

七、 嚴格執行手部清潔。

八、 抑制揉鼻子、揉眼睛的習慣。

九、 過敏體質者減少接觸過敏原，或用藥物控制，減少不自覺接觸身體黏膜的動作。

十、 規律生活作息、均衡飲食，不要太勞累，以維持正常免疫力。

謝宗學建議，面對疫情升溫應進一步升級個人防護原則。（圖／翻攝自臉書）

謝宗學建議，面對疫情升溫應進一步升級個人防護原則。（圖／翻攝自臉書）

謝宗學表示，新冠病毒傳播力強，不可能零社區感染，大家需要做好個人防護，減少大規模社區感染的發生。他強調防疫是每個國民的事，不能光靠政府努力而已，現階段不要像南韓一樣暴增病例，「拉長戰線，用空間換取時間，等待治療藥物和疫苗研發。」

(中時電子報)