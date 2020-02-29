防疫視同作戰，面對新冠肺炎，桃捷公司防疫工作小組升級為防疫應變小組，桃捷公司表示，除一線工作人員需量體溫、戴口罩、酒精消毒等健康自主管理，強調將在3月底以兩階段完成紅外線熱像測溫儀的設置，並針對車站防疫措施實施超前部署。

桃捷公司表示，紅外線熱攝像測溫儀兩階段的設置，第1階段於3月中旬完成A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站的設置，第2階段則於3月底完成全線的設置，強調對於發燒旅客搭乘捷運的規定，將依照中央流行疫情指揮中心的統一規範因應處理。

為加強旅客搭乘桃園機場捷運的安全防護，桃園市市長鄭文燦優先調撥一台紅外線熱攝像測溫儀予桃捷公司，供人員預作操作訓練及測試。桃捷公司指出，已於2月11、27日針對疑似染疫旅客發生狀況進行防疫預演，希望透過超前部署建立防護網，提供旅客安全、安心的乘車環境。

桃捷公司在車站防疫措施部分，針對旅客量高的重點車站，每2小時進行清潔消毒，電梯按鈕、手扶梯扶手、售票機等旅客常接觸設備，則每小時重點式消毒；其他車站則為每4小時進行清潔消毒，旅客常接觸設備則每2小時重點式消毒。

為減少病菌滋生，桃捷公司表示，全線車站將提供75％酒精供旅客消毒。車廂每天出車前完成清潔消毒，並於線上列車在端點站發車前，再次進行車廂扶手清潔消毒。桃捷公司強調，將開啟直達車空調電漿殺菌模組，加強空調換氣，以強化車廂內空氣品質。

(中時 )