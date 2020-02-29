新冠肺炎疫情爆發，台灣目前確診39例、1人死亡。韓國則僅次於大陸已累計3150確診病例、17人死亡。如有到疫情爆發的國家或是接觸到染病的病例都需要居家隔離14天，當地政府也都會提供隔離包給居家隔離者，韓國的隔離包近期也曝光，相比台灣的它們以方便性為主，台灣則是各地方縣市政府都不同。

韓國居家隔離包中，除了有泡麵外還有微波白飯跟白米，另外還有專人收垃圾。（圖／翻攝自Youtube）

「Creatrip 韓國旅遊」就在Youtube影片中提到韓國的隔離包的食物內容，當中能看到韓國的國民泡麵辛拉麵、微波白飯、即時午餐肉、礦泉水、料理包、白米、即時湯包等等。

台灣各縣市政府也有14天的「隔離關懷包」，據《中央社》整理，桃園市政府與影音平台、提供2萬組體驗序號，兼顧追劇、聽歌或購物等各項服務，還有中藥黃耆等讓居家檢疫者烹煮食材補身體，加上零食餅乾、泡麵、桂格燕麥、水，被譽為最貼心。

新竹市政府的隔離包有這些。（圖／新竹市政府提供）

新竹縣市、基隆市政府提供14天可免費追劇和聽音樂；雲林縣政府與地方第4台業者合作，提供300組帳號、密碼，全頻道免費看14天。另外糧食與醫療口罩、漂白水、洗手皂以及體溫計也通通有。

嘉義市、屏東縣、新竹縣和嘉義縣提供的隔離包最實際，準備口罩、乾洗手等防疫物資。台中市政府提供居家隔離、檢疫民眾「關護包」，其中有電子書單，希望讓居家檢疫及隔離者利用閱讀舒解壓力。中華民國佛教慈濟慈善事業基金會分別捐贈「安心祝福包」給台南市政府和彰化縣政府，包括五穀粉、靜思穀糧與靜思語等。

高雄市政府提供集中檢疫民眾盥洗用品和一大箱飲用水，高市府衛生局簡任技正潘炤穎說，實用為主，餐飲或點心另提供。檢疫採1人1室，房內不提供電視，但有無線網路，可透過手機瀏覽訊息或線上看影片等。

(中時電子報)