台灣新冠肺炎（COVID-19）今（29日）狂增5例，其中4例更為在醫院感染，包含3位護理師、1位清潔人員。指揮中心已祭出醫院加強管理政策，許多醫院也跟進，限制陪病探病人數。田知學醫師更真情呼籲7點，希望大家共體時艱，不要隨意進出急診，提升自己的免疫力更重要。

振興醫院急診主治醫師田知學在臉書上表示，雖然看到有醫護被感染，但「台灣能把疫情延後壓低到現在這個程度，已經非常不容易了！」田知學列出7點呼籲，望民眾能和醫護人員互相配合，共體時艱。

1. 小病不要去急診。

2. 急診陪伴家屬一人就好。

3. 盡量不要去探病。

4. 能不出國就不要出國了吧！

5. 勤洗手、必要時戴口罩。

6. 顧好自己的免疫力，真正能幫助你的就是自己的免疫系統了！

7. 真正能幫助你的就是自己的免疫系統了！

田醫學指出，除了在疫情高風情近量避免出國，出入急診外，她重申次「免疫力」才是戰勝新型冠狀病毒的最大關鍵，民眾應補充均衡營養與水分、充足睡眠、多運動，她強調「真正能幫助你的就是自己的免疫系統了！」

(中時電子報)