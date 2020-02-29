屏東縣2月29日出現首例登革熱境外移入確診個案，為居住在萬丹鄉的35歲女性，她2月6日至16日回越南西寧探親，2月22日出現發燒、關節痛、肌肉痛及嘔吐等症狀就醫，快篩陽性通報疑似登革熱，經二採檢驗確診為登革熱境外移入個案，目前狀況穩定已痊癒返家。

屏東縣衛生局提醒，目前新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾關注新冠肺炎同時，也要持續加強登革熱防疫作業，今年截至2月28 日國內共有35例登革熱境外移入 病例。

若民眾前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩周內如出現不適症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

相關資訊可至屏東縣政府 衛生局網站登革熱專區或防疫專線 08-7388999 洽詢，亦可至疾管署全球資訊網（https：／／www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線 1922（或0800001922）查詢。

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