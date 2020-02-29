旺旺集團捐借給屏東縣的水神生成機受到歡迎，每天都有許多村里長來領取水神抗菌液。屏東市前進里長王泰益每天領取後，都會背著噴灑器在社區內噴灑消毒。（潘建志攝）

旺旺集團捐借給屏東縣的水神生成機受到歡迎，每天都有許多村里長來領取水神抗菌液。屏東市安鎮里長鄭棟樑（左）家中每天都有里民拿空瓶子來領取。（潘建志攝）

旺旺集團捐借給屏東縣的水神生成機受到歡迎，每天都有許多村里長來領取水神抗菌液。屏東市安鎮里長鄭棟樑的太太每天都會幫里民裝瓶。（潘建志攝）

旺旺集團捐借給各縣市的水神生成機非常受歡迎，位於屏東市的發送地點每天都有近50名村里長來領取水神抗菌液。屏東市安鎮里長鄭棟樑活動一開始每天都提桶子來領取分送給里民，從不間斷；前進里長王泰益則是每天領取後，背著噴灑器在社區內噴灑消毒。

王泰益從屏東市里長群組得知旺旺集團有免費的水神抗菌液可領取後，每天都會前往領取。最初他也是分發給里民，通知大家拿瓶子到服務處領取，不過里內有1160戶，領取人數實在太多，根本不夠分發，因此想到乾脆由他來負責社區噴灑消毒。

王泰益說，因社區3年前曾發生登革熱，他被要求要受訓上課，因此學會如何在社區內噴灑藥劑的技巧，也購置了相關器材。這次遇到新冠肺炎疫情嚴峻，與其每天讓里民搶著領取水神消毒液，不如按照登革熱的防疫方法來做社區消毒，讓讓大家都受益。

王泰益每日早上領取水神消毒液，下午便背著噴灑器在社區內噴灑消毒，包括道路、住家牆壁、公共場所、空地等都仔細噴灑，花費時間約45分鐘，每天領取的量約可消1／4的社區面積。另外他也會留一些分送給里內的低收入戶、殘障者或獨居老人。

鄭棟樑則是從活動一開始每天都提桶子來領取水神消毒液，再通知里民拿空瓶子到服務處分裝，或由他挨家挨戶分送，從沒有一天間斷。因消毒液不能裝在透明的瓶子，他也不斷教育里民，若沒有不透明瓶子，要用報紙或黑垃圾袋包捆整個瓶身來領取。

由於里民領取踴躍，鄭家一家大小都得幫忙，有的分裝消毒液，有的負責分送。鄭棟樑說，里民反映都很好，有人說拖地時加一點到水裡，不但能消毒地板也拖得很乾淨。王姓里民也常到服務處領取，他說每天都會用噴霧器把家中裡裡外外消毒一遍，非常好用。

王泰益及鄭棟樑都說，「很感謝旺旺集團的善意」，希望大家一起團結起來對抗新冠肺炎病毒。

(中時 )