農奈在社群網站的照片一張比一張性感。(取自農奈IG)

農奈感情生活精彩。(取自農奈IG)

農奈戲水。(取自農奈IG)

35歲農奈（Nong Nat）擁有艷麗臉蛋與致命好身材，過去曾下海拍攝多部成人影片，有泰國最美AV女優之稱。感情生活精彩的她，當年以「不想讓對方爽死」為由，狠甩大她39歲的美國富商老公，引發爭議，只是她後來開出的求偶條件，又比她的離婚理由更奇葩。

原本是成人片女星的農奈，曾拍攝過10多部大膽作品，後來卻逐漸淡出，並改信佛教，她說宗教改變她的心與生活方式，現在的她很快樂。想不到她之後更快樂了，因為農奈在2012年跨越年齡鴻溝，嫁給大她39歲的美國富商Harold Jennings Nesland Jr，並大讚老公對她超級好，不僅每月會給她零用錢、家用，而且對方只要從銀行領錢，不管多少都會給她一半。

未料這段幸福婚姻僅維持5年，農奈2017年宣布離婚，婚變理由更是令人傻眼，她說因自己身材太好，怕老公房事過度危及性命，才選擇分手。

恢復單身之後的農奈，還公開徵求另一半，若有意者可提供全身照、國籍資料，還要交出5年內的銀行帳單，證明自己財務狀況無慮，雖然條件看起來超級嚴苛，但農奈說這樣才能找到一位與她身心靈契合的Mr. Right。而現在的她，依舊單身中。

(中時電子報)