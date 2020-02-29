高巿府環保局29日下午4時連續接獲民眾陳情，指鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油汙，向上游溯源2公里，查獲製藥工廠在廠內吊掛重油貯槽時，因貯油槽破裂，導致約10噸重油及油泥泄漏，已採樣送驗，依水汙法，最高可罰600萬元。

(中時 )