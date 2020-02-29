重油泄漏汙染曹公新圳 最高可罰600萬 23:522020/02/29 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曹公新圳遭重油汙染飄油汙。（高巿府環保局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高巿府環保局29日下午4時連續接獲民眾陳情，指鳥松曹公新圳上游飄出濃濃油味，且水面出現大量油汙，向上游溯源2公里，查獲製藥工廠在廠內吊掛重油貯槽時，因貯油槽破裂，導致約10噸重油及油泥泄漏，已採樣送驗，依水汙法，最高可罰600萬元。 (中時 ) #重油 #上游 #鳥松 #環保局 #曹公新圳 #鳥松 #高雄巿政府環保局 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中空品指數呈現紅橘色 環保局：地形因素造成 13:482020/02/25 生活 旗山農地廢爐渣迄今未清 林于凱要求環保局儘速處置 18:592020/02/25 社會 中火2機組廢止喊卡！裁處撤銷回歸展延審查 21:332020/02/25 生活 環署撤中火裁處案 中市府環保局：沒考慮人民利益 22:512020/02/25 財經 環署撤銷中火裁處 中市嗆違法 04:102020/02/26 社會新聞 改善空氣品質 屏縣環保局對症下藥 15:332020/02/26 生活 屏東防空汙 2019全年無紅害紀錄 04:102020/02/27 地方新聞 左鎮山區遭非法傾倒廢棄物 環保局埋伏逮人 14:462020/02/27 生活 遛狗不留便 環保局祭出全方位眼線最高罰6000元 16:192020/02/27 生活 北市焚化廠垃圾代清費緩漲 01:122020/02/28 地方新聞 生活熱門新聞 清潔工比34例更早有症狀 前台大醫：院內感染恐早已發生？ - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 首起院內感染！4醫護人員染疫 原因找到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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