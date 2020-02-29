衞生署衞生防護中心公布，截至晚上8時，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，新增確診為47歲女子，該個案與福慧精舍群聚感染有關。此例使福慧精舍群聚感染總數達15例，香港確診個案累計至今達95宗。

據《星島日報》確診個案與「福慧精舍」佛堂群組個案有關。病人為一名47歲女子（為第95宗個案），為2月27日確診70歲女子（為第92宗個案）的媳婦。病人過去健康良好，居於將軍澳寶盈花園第4座。病人為確診個案密切接觸者，已於2月27日起入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心，她今日出現喉嚨痛症狀，其深喉唾液樣本對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，入住基督教聯合醫院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其同住的丈夫和兒子正在接受檢疫。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，目前個案總共15名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

(中時電子報)