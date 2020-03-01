海峽的風不僅帶來能源及產業，也帶給台灣人新的希望。

在四百公里的採訪路途中，《今周刊》找到了三個台灣人躍升的故事，

在他們身上，不僅發現台灣風電本土化的實力，更看到突破困境、柳暗花明的人生。

技職生出頭 實習生四年躍跨國公司總監

如果，4年前碰到計冠兆，他應該只是一個什麼職銜都沒有的實習生；今天，30歲不到的他，已經成為台灣離岸風機鑄件大廠——永冠能源的總監，永冠在台中港投資30億元的風機鑄件廠，就在是他的手上完成計畫，「公司這邊需要有人跳出來表現，我願意承擔！」

看似少年得志，其實，他曾是擠不進主流升學窄門的高職生，「學業成績很不好，不會念書。」計冠兆就讀木柵高工機械科，同學來自五湖四海，「想想人生不應該如此過，開始想要用功！」三年泡在補習班的結果，搶到了宜蘭大學提供給技職生的5個名額，進入了機械及機電工程系就讀。

拿到了大學文憑，但在他自己規畫的國際職場拼圖上，還少了一項重要工具：語言。「碰到外國人，根本無法開口。」拿到退伍令之後，他給了自己一個功課：到國外一年，把英文練好。

一開始先選擇在舊金山落地，無奈，加州地區大學的學費被炒得過高，念個碩士，得花四百萬至五百萬新台幣。只得改變計畫，獨身一人走過半個美國，從舊金山、洛杉磯、休士頓，一直到了紐約，「為了活下來。」一年下來英文才一點一點變好。

壯遊回台，一些同學都已經往高科技發展，但他偏偏選了傳統產業，進了崇友電梯做業務。在崇友兩年半，「業務差不多就是這樣。」無意間看到永冠找儲備幹部，有海外工作機會，就投入了風電。

一開始被丟到永冠的中國廠實習。鑄件是風機的重要零組件，但基本上就是大型鐵工廠，職場環境很傳統，溝通不留情面，「很多跟我同梯的都被罵跑了。」計冠兆卻反向與黑手師傅交好，願意穿著西裝在粉塵中學習，「花了兩三個月，打飲料、吃飯，最後他們也接受我！」

四年前的中秋節前夕，長官突然跟他說：「東西收一下，明天搭飛機回台灣。」回台之後，知道台中風機鑄件廠的案子終於要動起來，他一路參與，在計畫期間需要與設計師、建築師及營造商溝通，「還有很多外國人。」在美國吸取的養分，終於可以發揮。其間碰到廠址變更的麻煩事，他一路在地方政府、港務局、公司內部之間協調。

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(中時電子報)