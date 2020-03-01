為了讓大家能更了解運彩投注站，台灣運彩推出一系列輕鬆的微電影報好康，在這影片中有三名同事在忙著討論下班後去哪，但大家多半是月光族，除了生活費還要旅遊、購物等，手頭都沒有錢，對經濟不寬裕的小資女來說，娛樂成為一種奢求，其中一人甚至向老天爺許願，只要能夠吃喝、娛樂，有電視看、有音樂聽就好，就在三人陷入長思時，終於有人想到好去處。

《時來運轉》「這裡」盡情吃喝玩樂 姐妹淘聚會新天地！

此時畫面立刻換到很多運彩迷都熟悉的場景，原來她們正在運彩行內，這裡有提供食物、飲品、電視，還有寬敞的空間環境，更能自由地與老闆或其他客人討論賽事和下注，一同沉浸在緊張又歡樂的氛圍！

運彩行內有寬敞的空間環境，打造想下班小聚的彩迷歡樂氣氛/截取自youtube

台灣運彩將邁入第六年，2018總銷售額更達到436億的佳績，各家經銷商認真經營的同時，也讓更多人加入「買運彩、看比賽、更精彩」的行列中。支持運彩的同時也支持台灣體育運動發展，因為每投注100元運彩，就挹注10元作為運動發展基金10元，買越多幫助越多，讓台灣體育在世界上更能爭光彩。

(中時電子報)