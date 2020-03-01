新型冠狀病毒疫情持續向外擴散，全球八萬餘人確診，除了發源地的中國之外，亞洲的日本、韓國以及歐洲的義大利，都已經超過百例，美國疾病管理局（ＣＤＣ）將中國、香港、日本、新加坡、南韓、泰國、越南與台灣列入社區傳播，接著面臨中國復工與台灣開學，台灣防疫至今頗有成效，期望持續堅守。

在中國提供疫情數據為真的前提下，疫情似乎出現轉圜，從二月十九日到二四日，確診病例僅有一天超過一千人，其餘五天幾乎都低於五○○人，而中國總書記習近平認為「拐點」尚未到來，為中共建政以來最重大的一次突發公共衛生事件，是一次危機、也是一次大考，並且認為積極向好的態勢正在拓展。

國際股市震盪加劇

疫情當前，習近平似乎看重經濟高於疫情，針對復工提出八項要求，並強調實現全年經濟社會發展目標、完成十三五規劃與對外開放和世界經濟穩定。中國疫情在封城等超越人權的積極政策之下，相當有效的減少病毒傳染力，但若沒有良好的醫療資源與完善防疫措施，復工究竟是重生？還是另一個災難的開端？

股市與疫情之前一度像是脫鉤，不過隨著擴散到亞洲的日本與南韓、歐洲的義大利、中東的伊朗等，成了股市短線漲多過後拉回的理由。其中南韓因新天地教會爆發群聚感染，確診病例連續數天增加超過百人，政府坦言若無法有效圍堵病毒，恐將導致全國性大擴散，股市二十四日下跌將近四％。

日本除了鑽石公主號郵輪外，更糟的是顧及舉辦奧運，及多地無法確認感染路徑病例；中東的伊朗甚至有媒體傳出因疫情死亡人數超過五○人，與官方統計數據大不相同，鄰國邊界紛紛關閉；歐洲的義大利也頗為嚴重，不僅威尼斯嘉年華被迫中斷，且已有十二座城市封城管理，二十四日德國與法國股市跌幅約四％。

美國股市在亞、歐股市下跌後也跟著走低，道瓊指數下跌超過一千點，為二○一八年二月以來單日最大跌幅，且一舉回吐今年原先累積漲幅轉為負值，回測半年線支撐，S&P 500與費城半導體指數跌破季線，而Nasdaq稍強仍在季線之上，不過台灣與南韓股市由於已是下跌在先，二十五日開低後見奮力彈升。

外資賣超台股逾千億元

在美國股市出現長黑Ｋ棒之後，短線攻勢可能暫歇，預期轉向整理型態，而台灣加權指數已二度回測半年線，顯見低檔仍具支撐力道，除了留意疫情的擴散狀況外，籌碼動向也需要謹慎，外資於農曆年後至二月二十五日，共已四個交易日賣超超過二○○億元，其間雖有零星買超，不過今年累計賣超已逾千億元。

外資對股市的賣超，也反應在新台幣上，近期從三○元回貶至三○．四元兌一美元，美元指數從九六．五一度強勁上升逼近一○○，目前約九九．二，若新台幣續貶，則熱錢效果可能也會跟著降溫。另外，還可觀察到二月的連續四個禮拜一，台股表現都相對較差，可能是受到疫情於周末影響，可持續留意。

加權指數短期仍受制於開紅盤的長黑Ｋ棒，不過低檔接手買盤並不弱，尤其權值股頗具支撐力道，市場也尚未出現連續性多殺多的恐慌，縱然短中期均線下彎或走平，然而搭配成交量能與技術指標觀察，仍有望持穩於一一○○○～一一八○○點的箱型整理，強勢股具有指標性，也帶給個股表現空間。

短期內包含疫情以及即將公告的二月營收，恐怕都會以負面消息居多，無法預知疫情未來，一般而言可採取避險或減量經營量力而為，而二月乃至整個第一季營收與獲利，多數都將較去年或原先預估為差，然而這是已知事實，股市也可望有效率反應，加上市場資金眾多，疫情過去將可望出現報復性的需求。

盤面上強勢股可概分為三大類，一是防疫概念股，二是可望因轉單而受惠，三是技術或籌碼面具有優勢。指數進入整理，不過科技類股仍有個股向上創高，如ＩＣ設計的愛普、紘康，被動元件的國巨，太陽能的倉和等，獲得特定資金或法人籌碼青睞。

愛普、國巨股價衝高

疫情只是減緩科技演進速度，決不會因此而停擺，５Ｇ就是最明確的趨勢。為了因應５Ｇ手機對晶片更加輕薄短小的要求，預期異質晶片整合製程的需求將大幅提升，其中基頻處理晶片需搭配DRAM裸片，透過InFO封裝技術更有助於效能，而在兩者訊息之間進行傳輸的韌體ＩＰ，為解決方案當中的重要商機。

愛普擁有基頻處理晶片與DRAM訊息傳輸的韌體ＩＰ技術，預期將成為營運重要成長動能，另外，也傳出獲得真無線藍牙耳機訂單，設計服務及技術授權業務也獲人工智慧（ＡＩ）和高效運算（ＨＰＣ）客戶採用。愛普去年因提列客訴損失導致虧損，不過預估隨著５Ｇ需求以及記憶體回溫，今年業績有望爆發。

受疫情與延後復工影響，被動元件供需狀況更為雪上加霜，外資推估，國巨目前庫存天數已大幅降低至五○天以下，與健康庫存水位的八○～九○天相去甚遠，其中ＭＬＣＣ低於四五天、R-Chip更是四○天以下，且客戶端的庫存同樣偏低，預期上半年價格將較去年第四季上漲三成，一般標準品漲幅更為明顯。

春節期間，國巨的產線稼動率約為五五～六○％，而在春節過後，台灣產能雖已提升至六五～七○％，但是中國產區的產能受到人流、物流管制影響，減少至二○～二五％，由於中國與台灣產能比率約為七比三，因此合併稼動率降至四成以下，公司期望隨著復工狀況明朗，第二季稼動率可回升到七成以上。

遊戲股近期表現也屬相對整齊而強勁，尤其鈊象在去年十二月、今年元月營收持續創下歷史新高，帶動股價突破六○○元續創天價，二○一九年在網路行動遊戲帶動下，毛利率提升至九三％，合併稅前淨利年增一三一％，每股稅前盈餘達三三．四九元，預期今年五大旗牌類手機遊戲仍將持續成長。

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(中時電子報)