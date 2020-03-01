肆虐全球的新冠肺炎持續燃燒，各地持續傳出確診案例，甚至死亡案例，突如其來的病毒讓全台人心惶惶，為了躲避疫情，民眾也逐漸減少外出活動機會，雖然衝擊到許多觀光、餐飲業，但當線下活動受到限制時，反而會刺激線上產業的興盛，帶動新一波宅經濟的竄起，使電商、遊戲族群紛紛探出頭搶商機。

網路宅經濟正夯

一月適逢寒假及春節長假，又恰巧碰上疫情蔓延之際，助攻遊戲類股旺季更旺，元月營收均繳出亮眼成績。遊戲股股王鈊象營收寫下歷史新高，橘子與智冠分別創十六及十三個月以來新高，個股也成為短線上資金的避風港，另外包含宇峻、大宇資、昱泉、弘煜科等股價均同步走揚，充分反應宅經濟的發酵。

去年，可以說是鈊象大豐收的一年，在手機遊戲及商用遊戲機雙引擎開動下，業績不只逐季創高，全年營收也突破五○億，達五二．九億元，每股稅前盈餘也從一八年的十四．五元大幅成長一三一％，來到三三．四九元。

延續去年的佳績，鈊象今年元月營收也突破六億關卡，創下單月新高紀錄，年增逾一○五％，法人也看好公司旗下《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》等五大手遊持續穩定成長，有望推升業績再攀新高。近日股價也在優異基本面及宅經濟題材加持下不斷創高，所有均線呈多頭排列，更於二五日衝破六○○元大關。

鈊象、宇峻旺季更旺

日前正式發表新款手遊《三國群英傳Ｍ》的宇峻表現也相當亮眼，據悉，上市前的事先登錄就已達三五萬人，遊戲一上市後更直接登上iOS暢銷排行第二名，可見人氣之好，說是近期國內最受矚目的手遊也不為過，帶動股價啟動強勁成長態勢，逐步收復十八日的跌停長黑Ｋ線。

法人也樂觀預估，在《三國群英傳Ｍ》及《拉斯維加斯娛樂城》雙款遊戲帶動下，宇峻第一季營收將有望挑戰歷史次高，且接下來幾季也將陸續推出多款遊戲，並擴大海外市場，成長動能相當可期。（全文未完）

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(中時電子報)