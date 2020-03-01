當大部分人的手機仍暢遊在Wi-Fi 5網路中的時候，Wi-Fi 6已經悄然到來。去年2月，三星發佈的Galaxy S10是首批支持Wi-Fi 6標準的手機，去年9月發佈的iPhone 11系列也支持了Wi-Fi 6標準。

到了最近，小米10以及華為Mate Xs也都宣佈支持Wi-Fi 6，小米和華為的Wi-Fi 6路由器也相繼亮相。

與5G一樣，Wi-Fi 6技術距離成熟仍然需要幾年的時間。但2019年全球半導體行業的多筆併購都與Wi-Fi 6相關，3月，安森美半導體(ON Semiconductor)宣佈以10.7億美元收購Quantenna。安森美希望結合Quantenna的Wi-Fi技術和軟體，創造了一個強大的平台，滿足快速成長的工業和汽車應用中低功耗連接市場的需求。

5月，NXP（恩智浦）半導體宣佈將以17.6億美元現金收購Marvell Technology的無線連接業務。

6月，英飛凌宣佈將會90億歐元（約101億美元）收購的賽普拉斯，後者擁有微控制器、軟體和連接組件等差異化的產品組合。

5G確實能夠提供更好的無線連接，但5G的頻寬的成本會明顯高於相對輕量化的Wi-Fi 6技術，用5G替代Wi-Fi並不是一個經濟的選擇。更重要的是，與無線通信技術發展一起進步的還有新興的應用。業界普遍認為5G將會讓AR/VR、雲遊戲、高清視頻等應用快速發展，並催生出更多需要大頻寬、低時延的應用。

思科可視化網路指數（VNI）的預測顯示，到2021年，超過半數（56%）的聯網平板電視將為4K電視，而4K電視在2016年僅佔聯網平板電視的15%。這就意味著4K電視以及4K視頻將帶來更多的數據傳輸需求，Wi-Fi將傳輸更多的數據。

思科還預測指出，2016年網際網路訪問百分比，Wi-Fi占52%，蜂巢(即行動電話)占10%，纜線路占38%，2021年網際網路訪問百分比，Wi-Fi將占53%，蜂巢將占20%，纜線路將占27%，Wi-Fi和移動聯網設備生成的流量將占網際網路流量的73%。

此時，在室外使用5G，室內使用Wi-Fi 6無論從成本還是體驗的角度來說都是更好的選擇。另外，隨著Wi-Fi設備增加的主要動力將從手機轉向非手機終端設備（AIoT、智慧家居、工業、汽車等），也讓Wi-Fi變得更加重要。

(中時電子報)