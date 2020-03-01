繼有意一統手機充電標準(以及充電連接埠)之後，歐盟又有大動作？荷蘭媒體披露，歐盟正在考慮透過強制方式，要求手機製造商未來在歐盟境內販售的手機，都要使用可拆卸電池的設計，這將讓幾乎每一個進軍歐盟的智慧型手機品牌都受到影響。

荷蘭媒體 Het Financieele Dagblad 日前報導指出，歐盟正在考慮強制要求境內販售的手機都要採用可拆卸電池的設計。這一點，可說是挑戰了當前智慧型手機領域中盛行的設計趨勢。而說到手機採用不可拆卸電池的設計，不得不提到當年由初代 iPhone 所帶起的潮流。在 2007 年發表之際，第一代 iPhone 就反主流，採用了不可更換電池的設計，而此後也讓不少廠商群起效尤，時間推進至今，不可(自行)更換電池已成為智慧型手機的主流設計。這雖然對於維修會帶來一些挑戰，必須借重官方或授權維修管道才能換電池，但是卻也能讓手機擁有更輕薄、防水等特性。換句話說，若是歐盟的法案強制推行，那麼眾多智慧型手機品牌(至少在加入歐盟的國家內)，都勢必推行採用可更換電池的設計，而改用此法必須就得讓防水、輕巧機身等特性被犧牲。

當然，目前還不用過於擔心的是，該法案只是提前被媒體曝光，目前官方尚未對外公開。據了解，這項提議有可能最快在 3 月對外公開。而從提案、立法到推行，都還有一長段路要走，對於智慧型手機品牌與用戶的影響，短期間內還不會發生。

近期歐盟政策除了有意讓智慧型手機使用可拆卸電池的設計外，擬立法強制境內手機都要採用統一充電標準(也連帶牽涉到手機使用的充電連接埠)一事，也引發討論。此事受到影響最大的手機品牌，無非就是蘋果(Apple Inc.)。近期，歐洲議會可能將進行討論的統一手機充電標準一案，相關法案的選項已經曝光，共有 6 種。究竟對於蘋果方面比較不利的方案會不會被選為最終立法的條款，引人關注。

(中時電子報)