不少失眠的人都會靠睡前運動、洗熱水澡，但其實這些習慣反而會讓你睡不著！腦神經內科醫師林志豪整理了4種比較常見的錯誤助眠迷思，希望可以幫助大家擁有更好的睡眠品質。

迷思一、如果睡不著，就是要一直躺在床上直到睡著

其實一直躺在床上會讓身體更焦慮，如果睡不著反而應該起身走走。

迷思二、睡前洗熱水澡可以幫助入眠

洗熱水反而會讓大腦更亢奮，睡前1小時內要盡量避免洗熱水澡。

迷思三、睡前可以做些運動讓身體累一些，自然就很好睡

運動同樣會讓大腦亢奮，建議睡前3小時內都要避免運動。

迷思四、一定要在11點前睡，並睡滿8小時才是最好的

其實每個人入睡的時間點和所需睡滿的時數都不一樣，如果過於執著反而會導致失眠。如果你是只睡6.7個小時精神就很好，那也不一定要睡滿8小時。

林志豪補充，除了上述比較常見的幾點以外，另外像有些人睡不著就會一直看時間，其實這樣也是會加重失眠，還有如果晚上失眠，也不要利用白天補眠，這樣反而會打亂生理時鐘，應該讓自己維持正常作息。

林志豪表示，想要睡得好，很重要就是避免給自己壓力，例如說一定要幾點睡覺、要睡滿幾小時。其實很多人的失眠都不是真正的失眠，而是因為無形中規定自己一定要幾點前入睡，但你的生理時鐘如果沒那麼早，當然就會失眠睡不著。

另外也不要過於擔心失眠對身體造成的危害。記得保持平常心、放鬆心情，找出失眠的真正原因，適時尋求醫師診治，就可以重拾美夢。

(中時電子報)