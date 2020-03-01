高雄市長韓國瑜日前在228追思會上，誤將228說成823，更將謝雪紅說成宏達電創辦人「王雪紅」。韓近來一連串的口誤，國民黨台北市議員戴錫欽表示，當外界對韓都有刻板印象時，韓現在真的要再謹言慎行，努力市政。

戴錫欽在政論節目《新聞面對面》上表示，大家常說不要以人廢言，可是現在擺明就是韓國瑜說的話，外界會打上問號，甚至用一種kuso的方式來揶揄時，韓國瑜就必須更加謹言慎行。

戴錫欽指出，當政府為因應新冠肺炎，將疫情中心從二級提升為一級時，韓國瑜就不再多說一個月前已經開設，那個時候，高雄的確處於疫情有可能提升的風險，所以那時高市府下這樣決策無可厚非，只是韓國瑜沒有必要再說這樣的話，韓國瑜現在就是要謹言慎行。雖然228追思會上，韓國瑜有口誤，但韓個性是越刻意想做好某件事，就會違反自己的行為和常態，反而越容易出錯，平常心就好了。

(中時電子報)