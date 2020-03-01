新冠肺炎疫情在美已有64起確診病例，衛生官員也表示疫情在美擴散已經不可避免，只是時候問題，美國已出現民眾搶購口罩的現象。不過，美國疾病預防與控制中心（CDC）在其預防指南中卻表示健康的人不用戴口罩，把口罩先留給最需要的醫護人員，但也有不少網友懷疑是否是替口罩數量不足的現象給台階下。

CDC does not currently recommend the general public use facemasks or respirators for #COVID19. This 2017 @NIOSH graphic is intended for workers who wear tight-fitting respirators. Learn about COVID-19 and #PPE: https://t.co/LJJwhCaXZR https://t.co/5cUnl1yL3v — CDC (@CDCgov) February 28, 2020

CDC在推特上表示，關於防範新冠肺炎病毒，美國民眾可以採取日常預防措施，如生病時待在家裡，用肥皂和水洗手，以預防呼吸道疾病的傳播。

但在提到口罩時，CDC表示不建議身體健康的人戴口罩，並建議狀況良好的人採取如經常洗手、咳嗽摀嘴、避免摸口鼻與接觸病人等措施。CDC表示，出現新冠病毒肺炎症狀的人應該戴口罩，以防止傳給他人，而口罩的使用對衛生工作者和那些在近距離環境中照顧病人的人也很重要。

有網友質疑，CDC此言是因為如N95口罩，在網購上價格早已暴漲；也有網友表示，對於不願遮好口鼻的人就在附近，戴好口罩對健康的人也很重要。有網友也諷刺，「在大陸沒戴口罩早就逮捕你了，而在美官員們反而告訴你別這麼做」

(中時電子報)