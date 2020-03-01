美股本周暴跌逾3500點、歷經史上最瘋狂殺戮！財信傳媒董事長謝金河（老謝）表示，新冠肺炎疫情就像原子彈，轟炸全球金融市場，投資人急著賣股求現，恐慌情緒下周可能持續。而美股摔得四腳朝天，恐衝擊美國總統川普選情，這個結果印證一句話，「世事如棋！沒有人知道明天會怎樣？」

謝金河在臉書指出，疫情傳遍全世界，美股單周重挫3500點，跌幅達12％，堪稱美國歷史上最狂烈的殺戮，對一向把美股表現當政績的川普總統來說，有如一把劍刺在川普心口上，難怪川普急了，破口大罵CDC（美國疾管局）製造恐怖情緒。

他認為，這次肺炎病毒就像是一枚可怕的核子彈，把歐美資本市場炸得慘烈，金融市場像戲院失火，投資人爭相逃竄，美元、日圓、黃金、比特幣、公債成了避險資產，投資人急著從股市求現，這個恐慌情緒下周可能持續。

「值得關注的是，這次中國湖北武漢是疫情核心，但股市表現淡定，深圳A股仍然持續創新高，從資本市場的角度來看，中國沒事，反而歐美後院失火。」

謝金河最後強調，美國從貿易戰得利，帶動美國股市頻創新高，但漲太多也面臨巨大修正，如今跌得四腳朝天，甚至可能進一步影響川普的選情。這個結果又印證一句話：「世事如棋！沒有人知道明天會怎樣？」

(中時電子報)