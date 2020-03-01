大陸各地為嚴防疫情擴散，不僅對人員流動有嚴格規定，連鈔票的流動也訂下讓人意外的防疫指導原則。北京銀保監局日前發布新冠病毒疫情金融機構指引規定，銀行營業處所使用的簽字筆要消毒，尤其是收取的現鈔必須經消毒處理並存放7天才能對外付出。

據《北京晚報》報導，北京銀保監局發佈《新型冠狀病毒感染的肺炎流行期間銀行保險業金融機構防控指引》，對銀行和保險公司的營業網點消毒、人員防控管理、客戶分流、押運物品交接等環節如何進行防疫，進行了十分詳細的指導。

在營業場所消毒方面，銀保監局要求，營業網點出入口、櫃台、自助機具、等候區沙發、衛生間等人員流動性較大、接觸頻繁的區域，以及客戶辦理業務常用的密碼器、評價器、簽字筆、飲水機等公共用具，要提高消毒頻次，開展重點消毒處理。

報導說，銀行營業點同時應在櫃台、自助設備區域等客戶接觸現鈔、單據的地方配備免洗消毒用品。對營業點外的櫃員機等自助設備，也應做好消毒管理。

該《指引》強調，辦理現金收款業務後應加大消毒頻次，避免交叉感染。與客戶有現金、單據等物品交接環節的營業櫃台員工應佩戴手套，可根據疫情的情況適當增配防護鏡。

事實上，為確保民眾使用現金的安全和衛生，人行營業管理部早已要求各商業銀行在辦理現金業務時嚴格執行「收支兩條線」。同時也加大了北京市原封新券的投放，各商業銀行對外付出的現金以新鈔為主。

對於回籠的現金，經紫外線等方式消毒後，在乾燥環境存放7天以上才可再行投放或上交人民銀行發行庫；對從醫院回籠的現金，做好消毒等防范措施後單獨保存，暫不對外支付。

根據人民銀行總行的要求，對疫情防控重點地區回籠現金，採取紫外線或者高溫等消毒，存放14天以上再投放市場；對於非疫情防控重點地區現金消毒以後，要求存放7天以上再投放市場。

(中時電子報)