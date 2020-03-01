對於綠營被認為走「去中國化」、「軟性台獨」的路線，蔡正元在臉書分析指出，這會讓藍營變成「怕死的龜孫子」、「裡外不是人」、「乖乖變成小綠綠」！

蔡正元爆料，有一位朋友跟他分析台獨路線，不但會讓國民黨裡外不是人，更會讓對岸當「相公」，這場軟性台獨遊戲，綠營注定是贏家。

蔡正元引用友人分析表示，不管綠營怎麼搞台獨、怎麼搞去中國化，只要不宣布更改國號，中國大陸都會睜一隻眼、閉一隻眼。而且還是會繼續讓利台灣，讓台灣享有800億美元順差。

而這筆巨額順差會轉成龐大稅收，又可以拿來酬庸，還可以支撐台灣的健保虧損，更可以繳保護費給美國，買一些有的沒的武器，形同用中國大陸的財力來支持台獨。

相反的，分析說，藍營主張「九二共識」、擔心什麼台海戰爭、擔心兩岸和平難以維持，變成沒人相信的鬼畫符，綠營只要拋出舔共的帽子，再表現出戰爭準備好了的姿態，綠營自然成為抗中英雄，藍營就成怕死的龜孫子。久而久之，藍營政客想要選票，也要乖乖的變成小綠綠。

所以，蔡正元指出，綠營不管怎樣反中、抗中、辱中，都能無往而不利。藍營只能當憂天的杞人，中國大陸也只能當相公。

蔡正元最後認為，這場軟性台獨遊戲，綠營注定是贏家！

(中時電子報)