資深媒體人董智森。（取自觀點-小董真心話網路直播）

法鼓山於1月24日除夕夜舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，邀請蔡英文與馬英九，共圓法華鐘聲。當天馬英九戴口罩，蔡英文沒戴口罩，看起來在生氣。董智森透露，蔡英文到底在氣什麼！

法鼓山於1月24日除夕夜舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，邀請蔡英文總統與前總統馬英九等人，與法鼓山方丈果暉法師共圓第108響法華鐘聲。

董智森指出，當天馬英九有戴口罩，蔡英文沒有戴口罩，蔡當時當時看起來氣噗噗，不知道在氣什麼。

董智森表示，馬英九很有警覺，先戴起口罩，全國矚目，因為大陸武漢已在前一天小年夜也就是23日開始封城，顯示當時武漢疫情不樂觀，台灣當然要開始警戒。

蔡英文在法鼓山和馬英九一起祈福時，看起來很生氣，整個臉色鐵青，外界不知道蔡英文在氣什麼？董智森推測，政府一堆人，怎沒人提醒蔡英文應該戴口罩？

董智森分析，如果前後任、不同黨派總統，在同一場合不約而同一起戴口罩，全國就會有警戒，就是成功的宣導。但蔡英文沒有做到，心中懊惱可想而知。

(中時電子報)