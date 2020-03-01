新冠肺炎疫情擴散，在台灣也首次出現院內群聚感染，導致3名醫護人員與一名清潔工確診。對此前疾管署署長、三總感染科主任張峰義坦言，病毒恐在27例的老翁傳染看護時，就已經有進入照護體系的味道。

根據《中央社》報導，張峰義表示，新冠肺炎比SARS更難對付，症狀不明顯者照樣能夠傳染，且難以辨認、捉摸，潛在感染者可能以各種原因入院，患者可能到胸腔科、感染科以外的科別就診，不一定以特定面貌出現在醫院，不論清潔再仔細，都很容易出現死角，相當難防。但這陣子疫情指揮中心透過擴大肺炎重症個案監測，也成功找出一些個案，顯示這項監測機制在目前情況下相當重要。

張峰義表示，疫情發展分為3個階段，第一階段是境外移入個案為主，第二階段是境外移入造成的本土、社區感染，第三階段則是院內感染；他坦言，其實早在北部老翁群聚事件造成一名看護感染時，疫情就有點進入照護體系的味道。

張峰義說接下來就是等待快篩工具與藥物問世，只要藥物一出就能安定民心。但眼下已出現院內感染，他呼籲民眾也別因小病往醫院跑，若要前往人潮密集區則要確實配戴口罩，並且勤洗手。

(中時電子報)