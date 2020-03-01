20200228中天新聞 劉真「聽女兒聲音流淚」辛龍：願用生命換愛妻

「國標舞女王」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，發生意外，目前已拆掉葉克膜改裝心室輔助器等待換心機會，至今已是23天。辛龍日前更打破沉默，在臉書開腔表示「我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命」，請外界集氣幫忙劉真度過人生難關。對此，通靈大師江嘉葉直言：「辛龍你錯了！」

辛龍愛妻至深，願意用自己生命來換劉真性命，為了救妻不顧一切的舉動令人看了鼻酸。其實身為劉真粉絲的江嘉葉，透露當下看到新聞報導，立刻以劉真名字通靈觀看，「唉！一片死寂，我知道情況不妙，再深入觀之，查出除了她本身的病因外，還有冤親債主纏身，必須和解處理。」同時也遺憾得不到劉真現在照片，看出她心中真正所想。

江嘉葉被辛龍願以命換妻之舉感動，但也忍不住直言：「辛龍你錯了！」因為求人也要求神，你願意折壽，玉皇上帝聽到了嗎？神明沒有接到你虔誠下跪祈求，神是不會理你的，你要有能力的人救劉真，願以命相抵，多嚇人，這種說法會嚇走有能力想救劉真的高人，建議你應該說不計任何代價挽救劉真。

江嘉葉10多年前受到觀世音菩薩指導，幫人解決很多疑難雜症，也處理過很多重病難治之人，再配合醫療逐漸復原。她舉例劉德華、利智在危急時，也是由神佛協助救治，才能完全恢復，他們都是對神佛虔誠許大願，而不是空說以命換命，建議辛龍「求神是要辦理祈求儀式，虔誠三跪九拜發大願，經神佛同意，那劉真就有救了。」

(中時電子報)