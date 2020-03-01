自「超級星光大道」出身的曾靜玟，今年推出全新單曲〈無關幸福〉，自從2年前做完專輯後便未推出新作，她接受《中國時報》專訪時說道，當時以為做專輯很簡單，殊不知做完「筋疲力盡，只想好好休息」，決定返家幫媽媽賣菜，坦言兩年前曾向昔日師兄韋禮安表達暫離之意，當時他一句「不做很可惜」讓她惦記在心，近年持續不斷創作，這次推出新歌後，韋禮安再度給予讚賞，拍她的肩說「很棒」，讓曾靜玟滿是感動：「在這行不見得會互相稱讚，但被音樂人稱讚是很大鼓舞」，形容韋禮安宛如知音，讓她重拾創作動力。

10多年前因參加比賽，尚未成年的曾靜玟迅速走紅，離開舊東家福茂後，2年前曾靜玟以募資方式推出《喜歡一個人》專輯，便漸漸淡出螢光幕，選擇返家幫忙。曾靜玟說：「我媽從來沒有要我幫忙，甚至希望我做好自己的事，但我在外面住很久，發完片當下，感覺可以重新整理狀況」。

從歌唱舞台轉換到傳統市場，未化妝的曾靜玟穿上舊棉褲及T恤，熟練地和妹妹在攤上賣菜理貨，也得隨著蔬菜生長季節調整作息，時常深夜上山採竹筍、凌晨又得出門收採其他蔬菜，雖然苦力活辛苦，但曾靜玟說「一開始感覺很有趣，因為當初簽進福茂後，身邊都有工作人員」，但在市場站在第一線和客人直接面對面，她笑說「像是第一次出社會」。

曾靜玟推出全新單曲〈無關幸福〉。（陳俊吉攝）

曾靜玟的媽媽「玉女」多年賣菜經驗扎根好口碑，生意相當不錯，面對人來人往總被目光注視，曾靜玟總大方承認「對，我是曾靜玟」，不少婆婆媽媽好奇問「靜玟什麼時候要出專輯？」多年前她和師姐郭靜主持節目《美食第一等》重播，也有阿姨熱情來問「靜玟妳下禮拜要出國去哪裡？」讓她哭笑不得，但她總認為客人是熱情想聊天，她也誠心回應「沒有啦，我在市場幫忙」。

孝順的曾靜玟除了在家中幫忙，仍然不減對音樂熱愛，時常在社群平台上cover翻唱，也持續精進創作能力，如先前為《聲林之王》選手許淨淳等人製作〈動物園藏夢〉歌曲，期許不論演出或是幕後製作都能更上層樓，朝製作人目標在前進，自我激勵「十年前我在錄音室被錄音，十年後在錄音室外幫人錄音，時間在走歲數再增，若只能做同一件事那就沒有進步」。

曾靜玟說到，過去很喜歡郭采潔，前陣子為了研究實體專輯質料，特地將專輯拿出來看，沒想到打開「發現郭采潔在專輯裡有寫字給我」，藏了將近8年的鼓勵，讓曾靜玟直呼「哇！我怎麼沒有發現，但卻在我最需要鼓勵的時候發現，就算是新的鼓勵」，笑說「就像是寶藏般的出現」。

近年累積音樂創作能量，曾靜玟感謝昔日師兄韋禮安鼓舞。（陳俊吉攝）

雖然曾在音樂路上低潮，曾靜玟首度感謝身旁的另一半「有一個很好的人，像是家人般陪著你經歷很多事情」，坦言兩人交往多年，也常常一起工作到很晚，自己本身個性報喜不報憂「或許那個人就是知道我最多憂的人」。對於是否進到下一階段關係？曾靜玟認為「那是形式上的，現在相處模式就像是家人」。

本身是原住民的曾靜玟，幾年前曾和好友創作族語單曲，首次參加文化部舉辦的「臺灣原創流行音樂大獎」就入圍到前10名，她坦言自己「完全不會講泰雅族語，但就覺得做族語歌曲是有意義的事，是一個使命」，目前也爭取到政府補助，預計明年年初推出族語專輯，期望有機會入圍明年金曲獎。

被問到重返歌壇的心情，曾靜玟認為「我壓根也沒離開過，這次有比較強的企圖心，帶著新作品和大家見面」，每年都會在白色情人節舉辦個唱的她，今年「無關幸福」音樂會3月14日將在河岸留言西門紅樓展演館、3月20日在LIVE WAREHOUSE開唱，除了演唱多首經典情歌，也會和歌迷近距離互動聊天。

(中時 )