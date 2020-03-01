英國首相強生（Boris Johnson）和女友席孟茲（Carrie Symonds）已經訂婚且將迎接新生命，預產期在今年夏天。

英國廣播公司（BBC）報導，強生的發言人表示，兩人非常興奮向大眾宣布這項訊息。

55歲的強生先前有過兩段婚姻，和第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）育有4名子女，並和藝術顧問麥金泰爾（Stephanie Macintyre）有一名私生女，這將是他第6度當爸爸。

強生和席孟茲在約會的消息去年初被媒體披露，不過兩人早在2012年就已相識。席孟茲的父親是「獨立報」（The Independent）共同創辦人馬修．席孟茲（Matthew Symonds）。她在華瑞克大學（Warwick University）研讀戲劇研究和藝術史。

31歲的席孟茲於2010年開始為保守黨工作，和強生首度接觸是在他2012年競選爭取倫敦市長連任期間。她接著在保守黨總部歷任各色媒體公關職務，曾擔任公關幕僚，直到2018年離職，目前在海洋保育組織（Oceana）擔任顧問。

強生去年7月就任首相時，席孟茲跟他一同搬進唐寧街10號，是英國史上第一次有首相帶著非婚姻關係伴侶住進唐寧街，席孟茲也是173年以來最年輕的首相伴侶。

席孟茲夏天即將產子，這將是自從2000年前首相布萊爾（Tony Blair）的妻子生下兒子里奧（Leo）以來，再次有首相在任期內迎接新生命。

(中央社)