第70屆柏林影展在台灣時間1日凌晨落幕，由伊朗電影《這不是邪惡》（There Is No Evil，暫譯）奪下最佳影片金熊獎，無奈導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）遭伊朗當局限制行動無法到場領獎。南韓導演洪常秀則為國爭光，以新片《逃亡的女人》（The Woman Who Ran，暫譯）拿下最佳導演銀熊獎，讓南韓電影再次於國際上備受關注。

洪常秀拿下最佳導演。（美聯社）

獲得金熊獎的《這不是邪惡》故事圍繞伊朗死刑，探討專制與自由，是伊朗電影繼《分居風暴》和《計程人生》後的第3座金熊獎。48歲伊朗導演拉素羅夫的電影總聚焦伊朗現代社會議題，但他因拍攝電影，遭政府秋後算帳，去年7月以危害國家安全被伊朗法院判處一年有期徒刑，以及兩年禁止出國及參與社會活動，而他的處境也有不少國家聲援。拉素羅夫過去曾在2011年以《不願說再見》在坎城影展一種注目單元獲得最佳導演獎；2013年《手稿不會燃燒》獲得一種注目單元費比西影評人獎；2017年《正直好人》則獲得一種注目單元最佳影片。

金敏喜為男友洪常秀開心。（摘自Facebook／Berlinale – Berlin International Film Festival）

以最佳導演之姿摘下銀熊獎的洪常秀，拿獎當下立馬放閃擁抱身旁女友金敏喜，得獎感言十分簡潔：「我想謝謝和我工作的所有人，我愛柏林影展，我也想謝謝和我合作的兩位演員。」隨後他請金敏喜及徐映花兩位演員起立，接受現場眾多影人的掌聲致意。洪常秀過去除了以《獨自在海邊的夜晚》將金敏喜推上銀熊獎影后寶座外，這次是他個人4次入圍柏林影展主競賽，首次拿下大獎，也是在歐洲三大影展（柏林影展、坎城影展、威尼斯影展）所獲得的首個獎項。

蔡明亮與李康生動人的革命情感更讓影迷期待新作《日子》。（摘自蔡明亮臉書）

甫獲表彰同志電影的泰迪熊評審團獎、唯一一部入選主競賽的華語片《日子》則鍛羽而歸，導演蔡明亮在頒獎前就先行做好與獎項擦身而過的心理準備，寫道：「今回只能擒到泰迪熊，主競賽方沒聯繫我，大概就沒得獎了。大家以為我會怎樣，其實就沒有太怎樣，我說過，能入圍就很厲害，很知足了，何況映後反應大好！」他表示，電影競賽不比田徑運動，誰跑在前面誰嬴，只能是各花入各眼，跟選美類似，「電影進到大影展競賽就是焦點，就更被看到、甚至議論。《日子》就是要這個，得獎固然錦上添花；沒有，依然昂首向前。」

蔡明亮與演員李康生過去合作多年，有絕佳默契外，更是好戰友，蔡明亮也在臉書秀出李康生給他的真誠簡訊：「阿亮～別不開心了，不管是票房和得獎，我們歷經了多少次的失落，還不是依然活的驕傲，片子得獎只是一時的，但當我們走了，我們片子還是會繼續在世界巡迴，依然是經典，你想拍自由的電影，就要放下～我也都一直在旁邊支持你不是嗎？」比起奪獎的得失心，蔡明亮更感激搭檔李康生對他的信任，2人動人的革命情感更讓影迷期待新作《日子》。

最佳男主角銀熊獎為《藏起來》（Hidden Away，暫譯）39歲的義大利演員艾利歐傑曼諾拿下。（美聯社）

最佳女主角銀熊獎由25歲的德國演員寶拉貝爾（Paula Beer）以《水樣的女人》奪得。（美聯社）

最佳男主角銀熊獎為《藏起來》（Hidden Away，暫譯）39歲的義大利演員艾利歐傑曼諾（Elio Germano），繼2010年坎城影展奪影帝之後，再次蒐集到三大影展的肯定；最佳女主角銀熊獎由25歲的德國演員寶拉貝爾（Paula Beer）以《水樣的女人》（Undine，暫譯）拿下，該片也榮獲柏林影展國際影評人費比西獎；評審團大獎銀熊獎則由美國電影《絕不、很少、有時、總是》（Never Rarely Sometimes Always，暫譯）奪得。其中台灣院線發行部分，《逃亡的女人》由可樂電影代理，映期未定；《水樣的女人》由海鵬影業代理，預計年底上映。

【第70屆柏林影展重要得獎名單】

最佳影片金熊獎：《這不是邪惡》（There Is No Evil，暫譯）

評審團大獎銀熊獎：《從不、很少、有時、總是》（Never Rarely Sometimes Always，暫譯）

最佳導演銀熊獎：洪常秀《逃亡的女人》（The Woman Who Ran，暫譯）

最佳女主角銀熊獎：寶拉貝爾（Paula Beer）／《水樣的女人》（Undine，暫譯）

最佳男主角銀熊獎：艾利歐傑曼諾（Elio Germano）／《藏起來》（Hidden Away，暫譯）

最佳劇本銀熊獎：《爛故事》（Bad Tales，暫譯）

傑出藝術貢獻銀熊獎：《列夫朗道：娜塔莎》（DAU. Natasha）攝影師尤爾根尤爾根斯（Jürgen Jürges）

70周年特別銀熊獎：《刪除歷史》（Delete History，暫譯）

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