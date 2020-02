第70屆柏林影展在台灣時間1日凌晨落幕,由伊朗電影《這不是邪惡》(There Is No Evil,暫譯)奪下最佳影片金熊獎,無奈導演穆罕默德拉素羅夫(Mohammad Rasoulof)遭伊朗當局限制行動無法到場領獎。南韓導演洪常秀則為國爭光,以新片《逃亡的女人》(The Woman Who Ran,暫譯)拿下最佳導演銀熊獎,讓南韓電影再次於國際上備受關注。

洪常秀拿下最佳導演。(美聯社)

獲得金熊獎的《這不是邪惡》故事圍繞伊朗死刑,探討專制與自由,是伊朗電影繼《分居風暴》和《計程人生》後的第3座金熊獎。48歲伊朗導演拉素羅夫的電影總聚焦伊朗現代社會議題,但他因拍攝電影,遭政府秋後算帳,去年7月以危害國家安全被伊朗法院判處一年有期徒刑,以及兩年禁止出國及參與社會活動,而他的處境也有不少國家聲援。拉素羅夫過去曾在2011年以《不願說再見》在坎城影展一種注目單元獲得最佳導演獎;2013年《手稿不會燃燒》獲得一種注目單元費比西影評人獎;2017年《正直好人》則獲得一種注目單元最佳影片。

金敏喜為男友洪常秀開心。(摘自Facebook/Berlinale – Berlin International Film Festival)

以最佳導演之姿摘下銀熊獎的洪常秀,拿獎當下立馬放閃擁抱身旁女友金敏喜,得獎感言十分簡潔:「我想謝謝和我工作的所有人,我愛柏林影展,我也想謝謝和我合作的兩位演員。」隨後他請金敏喜及徐映花兩位演員起立,接受現場眾多影人的掌聲致意。洪常秀過去除了以《獨自在海邊的夜晚》將金敏喜推上銀熊獎影后寶座外,這次是他個人4次入圍柏林影展主競賽,首次拿下大獎,也是在歐洲三大影展(柏林影展、坎城影展、威尼斯影展)所獲得的首個獎項。

蔡明亮與李康生動人的革命情感更讓影迷期待新作《日子》。(摘自蔡明亮臉書)

甫獲表彰同志電影的泰迪熊評審團獎、唯一一部入選主競賽的華語片《日子》則鍛羽而歸,導演蔡明亮在頒獎前就先行做好與獎項擦身而過的心理準備,寫道:「今回只能擒到泰迪熊,主競賽方沒聯繫我,大概就沒得獎了。大家以為我會怎樣,其實就沒有太怎樣,我說過,能入圍就很厲害,很知足了,何況映後反應大好!」他表示,電影競賽不比田徑運動,誰跑在前面誰嬴,只能是各花入各眼,跟選美類似,「電影進到大影展競賽就是焦點,就更被看到、甚至議論。《日子》就是要這個,得獎固然錦上添花;沒有,依然昂首向前。」

蔡明亮與演員李康生過去合作多年,有絕佳默契外,更是好戰友,蔡明亮也在臉書秀出李康生給他的真誠簡訊:「阿亮~別不開心了,不管是票房和得獎,我們歷經了多少次的失落,還不是依然活的驕傲,片子得獎只是一時的,但當我們走了,我們片子還是會繼續在世界巡迴,依然是經典,你想拍自由的電影,就要放下~我也都一直在旁邊支持你不是嗎?」比起奪獎的得失心,蔡明亮更感激搭檔李康生對他的信任,2人動人的革命情感更讓影迷期待新作《日子》。

最佳男主角銀熊獎為《藏起來》(Hidden Away,暫譯)39歲的義大利演員艾利歐傑曼諾拿下。(美聯社)

最佳女主角銀熊獎由25歲的德國演員寶拉貝爾(Paula Beer)以《水樣的女人》奪得。(美聯社)

最佳男主角銀熊獎為《藏起來》(Hidden Away,暫譯)39歲的義大利演員艾利歐傑曼諾(Elio Germano),繼2010年坎城影展奪影帝之後,再次蒐集到三大影展的肯定;最佳女主角銀熊獎由25歲的德國演員寶拉貝爾(Paula Beer)以《水樣的女人》(Undine,暫譯)拿下,該片也榮獲柏林影展國際影評人費比西獎;評審團大獎銀熊獎則由美國電影《絕不、很少、有時、總是》(Never Rarely Sometimes Always,暫譯)奪得。其中台灣院線發行部分,《逃亡的女人》由可樂電影代理,映期未定;《水樣的女人》由海鵬影業代理,預計年底上映。

【第70屆柏林影展重要得獎名單】

最佳影片金熊獎:《這不是邪惡》(There Is No Evil,暫譯)

評審團大獎銀熊獎:《從不、很少、有時、總是》(Never Rarely Sometimes Always,暫譯)

最佳導演銀熊獎:洪常秀《逃亡的女人》(The Woman Who Ran,暫譯)

最佳女主角銀熊獎:寶拉貝爾(Paula Beer)/《水樣的女人》(Undine,暫譯)

最佳男主角銀熊獎:艾利歐傑曼諾(Elio Germano)/《藏起來》(Hidden Away,暫譯)

最佳劇本銀熊獎:《爛故事》(Bad Tales,暫譯)

傑出藝術貢獻銀熊獎:《列夫朗道:娜塔莎》(DAU. Natasha)攝影師尤爾根尤爾根斯(Jürgen Jürges)

70周年特別銀熊獎:《刪除歷史》(Delete History,暫譯)

(中時 )