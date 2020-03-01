新冠病毒正在美國境內蔓延擴散，美國衛生官員今天表示，華盛頓州出現美國本土首起感染新型冠狀病毒肺炎不治案例，案例出現在華盛頓州人口最眾多的金恩郡（King County）。

中央社報導，美國總統川普今天也證實美國境內首起新冠肺炎死亡病例，為華盛頓州的50多歲、屬於醫療高風險的女性。副總統彭斯也宣布，鑑於義大利與韓國疫情擴散快速，對兩國祭出非必要勿前往最高旅遊警示。

川普表示，居住在華盛頓州、屬於醫療高風險的女性不幸過世。美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）也指出，無法查明這名病患的接觸史與旅遊史。但他強調，目前美國民眾的公衛風險仍很低。

鑑於疫情全球快速蔓延，川普也宣布祭出更多旅遊禁令。防疫總指揮、副總統彭斯說明，原先就已經是禁止前往的伊朗，將擴大旅遊限制到過去14天曾前往伊朗旅遊的所有外國公民禁止入境。

同時，美國國務院也升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。另外，川普表示，考慮對墨西哥祭出邊境管制。

(中時電子報)