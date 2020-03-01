日中兩政府已在討論，擬將大陸國家主席習近平4月上旬以國賓身分訪日之事延期。

日本《產經新聞》報導，複数的日中外交消息人士透露，日中政府考慮到新冠肺炎疫情擴大對兩國國民的生活造成很大的影響，認為習近平目前還不適合訪日。

習近平的訪日時期將視疫情發展情況再重新調整，一般認為，東京奧運後的秋天以後較有可能。

日中兩國比起「時期」更重視「成果」，受到疫情的影響，兩國外交當局原本預定2月中旬舉辦的次官級會議也沒有辦成，使習近平訪日時準備發表的「第5份政治文件」之準備作業停頓。中方似乎也考慮到日本國內強烈的反對習近平訪日的論調。

報導指出，日本首相安倍晉三29日在首相官邸的記者會上表示，「目前預定沒有改變，從中國國家主席10年1度的訪日，必須要有充分的成果之觀點來看，日中之間將持續緊密地溝通。」強調「目前」就暗示有可能改變，還沒有營造出能有充分成果的環境。

(中時電子報)