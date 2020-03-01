小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】案33男跟團遊日 接觸67人3住院

中央流行疫情指揮中心昨日公布案33男二月至日本17～22日的旅遊路徑，這名30多歲男性跨足富山縣、岐阜縣高鷲滑雪公園及大阪環球影城，同團有21人，統計接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢。而日本疫情升高，截至昨日止，確診病例包含郵輪共946例。

【2】44人搶29席 中常委將大換血

國民黨中常委改選於3月7日投票，47位候選人爭32席，因3席（勞工、原民、身心障礙）篤定當選，形成44人搶29席。各組人選以「一般組」最激烈，另有婦女組9搶7、青年組6搶2、農漁民組3搶1。預料下屆中常委將大換血，且公職人員當選席次可望高於本屆的9席。

【3】北檢創違法檢核表 防疫新利器

新冠肺炎防疫工作艱巨，因防疫衍生出的相關違法案件態樣繁多，防疫人員面臨查處違法行為時，往往「找可以處罰的法條」就十分頭痛，將升任台灣高檢署檢察長的邢泰釗，臨去之前指示台北地檢署創製一份「防疫違法案件檢核表」，歸納25種行為態樣，收納《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等7項法律，讓衛生、警察等防疫執法人員一目了然，提高防疫執法效率。

【4】切開肺部 大量黏稠液體溢出

備受關注的新冠病毒肺炎死亡患者屍體解剖報告28日公布，在大陸最新一期的《法醫學雜誌》上發表，報告名為《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》，作者是湖北省司法鑒定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系劉良教授。

【5】工具機國家隊 罩得住

新冠肺炎疫情延燒全球，但國內口罩產量卻因廠商多數外移，供不應求，因此在蘇揆拍板要投入1.8億，建置60條口罩產線後，經濟部長沈榮津登高一呼，號召工具機公會成立「工具機國家隊」。在工具機公會現任理事長許文憲、名譽理事長嚴瑞雄，以及瀧澤總經理戴雲錦三位大老協助下，完成了不可能任務，將原需4到6個月建置工作天，壓縮在1個月，在3月中完成，力拚日產千萬片目標。

(中時電子報)