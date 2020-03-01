85歲葉姓老翁2012年聲稱取得澳門威尼斯人賭場VIP莊家合約，靠著與郝龍斌、李登輝、王金平等名人合照取信投資民眾，8個月吸金3400多萬元，2018年遭北檢起訴，由於葉翁在本月初病逝，台北地院判決公訴不受理。

檢調調查，葉翁自稱「葉氏宗親會」大老，曾任「葉經望基金會」董事，葉2012年9月間邀請台北市長郝龍斌參與復康巴士捐贈儀式，並與郝龍斌合影留念；市府雖發出感謝函但卻未收到巴士，葉另因涉嫌掏空基金會遭開除。

葉2012年3月起擔任松大、淞茂多家公司負責人，以「ACC國際娛樂博彩集團台灣總部」名義，詐稱「已取得澳門威尼斯人度假酒店賭場貴賓室」經營權，邀集會員入股投資「澳門亞太金流公司」、「威尼斯人酒店貴賓廳」或參股投資松大公司、加入淞茂會員吸金。

葉以每股10萬元，期限7期至16期，每月固定分發6至15％股利，吸金3405萬5000元，2012年11月葉趁無人注意之際將松大公司搬空，檢調2012年12月發動搜索約談，北檢2018年12月依違反銀行法起訴葉。

去年10月，葉因重病，台北地院裁定停止審判，今年2月5日葉病故，台北地院判決公訴不受理。

(中時 )