新冠肺炎疫情肆虐，全民瘋搶口罩，而政府為了解決口罩荒，收購生產線，並祭出限購令政策。不過知名獸醫師戴更基指出，現在口罩一盒50個，價錢來到250元，「質量更薄更差，價格更高；我現在叫做看不懂，政府口罩管理後怎麼是這個德性。」引起正反兩極討論。

戴更基在粉專「動物行為治療師戴更基醫生」貼文表示，以前一盒50個口罩進價是75元，現在的一樣也是50個，但價錢是250元。從照片中可以看見，一樣都是50個，左邊明顯比較高，而右邊則差了左邊一截。他忍不住批評，「質量更薄更差，價格更高。」

不過貼文引起許多網友討論，紛紛留言質疑「厚度不是重點吧」、「難得你是覺得即便符合CNS14774標準，口罩仍應該秤斤論兩的賣嗎」、「真的別太苛刻了」。

對此戴更基在留言處回應，「你們愛罵愛說都隨便，我講的是個品質和價格問題，醫療單位每天都需要口罩，不是你們的恐慌性使用，而是醫療手術病患使用，你們心裡只想買到口罩就好，我們是為了開刀動物的安全使用。」

他直言，「你們看到了全世界都在漲價問題、我們買得到就好了，但是現在控管後漲價我都無所謂，重點是品質是否一致的問題，三十年來使用各廠家的口罩都沒有那麼薄，偏偏現在那麼薄，這是我看不懂的，如果口罩這麼薄，效果一樣那是進步，但是如果不一樣，那就需要好好檢視一下為什麼了。」

（圖／翻攝自醫勞盟臉書）

值得關注的是，粉專「醫勞盟」也有醫護人員在討論關於口罩厚薄的問題；有醫護人員反應，「這星期發的口罩質感薄到像一層，一天一片口罩，我們是第一線工作人員，給我們如此的防護，我們是如何在未來的前線中打仗啊；我覺得現在的口罩沒有以前的品質好，很薄而且內側會起毛球。」

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(中時電子報)