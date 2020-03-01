高雄市長韓國瑜遭發起罷免，台中市長盧秀燕日前也被「公民除銹工程」社團發起罷免連署。對此，自由作家洛杉基直批，這種冤冤相報的報復行動，「大開民主倒車」。他說罷免現任藍營縣市長可以讓執政者感到報復的快感，但是不怕藍綠冤冤相報，陷入無止境的輪迴嗎？

「公民除銹工程」日前發起首場罷免台中市長盧秀燕的連署提議，發起罷免的理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。此外，公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，連署人數衝破50萬。

對此，洛杉基在臉書指出，這種冤冤相報的報復行動，不但大開民主倒車，更是沒完沒了。他提及，若把藍營執政縣市的市長罷免成功，又重選一個綠營縣市長，難道藍營不會再連署罷免，把新上任的綠營縣市長換掉，再重選新的？ 「以後每兩年就罷免重選一次，讓國家經濟原地地踏步，或者大步倒退」。

他認為，罷免重選一次，就要浪費2～4億，再罷免再重選，再浪費2～4億，難道這是蔡政府希望看到的結果？ 國家的民脂民膏可以用在報復政敵，讓執政者龍心大悅嗎？「固然罷免現任藍營縣市長可以讓執政者感到報復的快感，但是不怕藍綠冤冤相報，陷入無止境的輪迴嗎？」

(中時電子報)