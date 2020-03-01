新冠肺炎疫情在日本境內急速升溫，傳出86歲的前任天皇明仁上皇，一周前就出現感冒症狀，還因此缺席現任德仁天皇的生日。由於明仁上皇生病的時間點相當敏感，也讓日本民眾相當緊張。

年號「平成」的日本第125代天皇明仁上皇，1月29日時就曾在皇居吹上仙洞御所（寓所）失去意識昏倒，當時上皇后美智子還在一旁扶著他。侍醫檢查時，明仁上皇不僅沒有意識，呼吸也相當微弱；隔日明仁上皇接受腦部核磁共振造影（MRI）檢查，並未確認為何昏迷。

日本境內近期新觀肺炎疫情不減反升，德仁天皇的生日活動也跟著取消，改為和明仁上皇夫婦在東京都港區赤坂故宮共進晚餐。據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，明仁上皇因為突如其來的感冒，缺席了晚餐之約。

專門報導日本皇室新聞的記者表示，明仁上皇大約從2月18日起，出現發燒、喉嚨痛等症狀，雖然沒有嚴重的高燒，但聽說沒有出門並接受妥善的照護。由於這是德仁天皇60歲的重要日子，德仁天皇非常希望能夠慶祝，「即使這樣竟然還是缺席，可見感冒的症狀可能比想像中還要嚴重。」

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(中時電子報)