486先生與前立委洪慈庸。（圖／摘自486先生臉書）

前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭質疑是酬庸，引發爭議。對此，團購達人486先生在臉書透露，本來3月要和洪慈庸碰面，月薪14萬元邀他到公司任職，沒想到被游錫堃捷足先登，PO文意外引來新科立委「3Q哥」陳柏惟留言。

洪慈庸競選立委連任失利，日前確定獲聘立院「機要顧問」，外傳月薪約12萬元，遭批評酬庸。對此，游錫堃強調，立院顧問是機要缺不算酬庸，況且又不是要洪慈庸去當國營事業負責人，法定給予他3個機要缺，雖然評估人選很多，最後選擇跟他互補、嫻熟事務的人幫忙。

12萬月薪引發討論，不過，486先生透露，原本打算用14萬月薪邀洪慈庸當YouTuber，每個月北中南輪流當一天一日店長，還可以為新的YouTube頻道拍攝新單元，「菜鳥媽媽洪慈庸日記」，拍家電開箱多有看頭，還強調「我是說真的，不是開玩笑。」

486先生也說，「中國國民黨的幾個傻B覺得洪慈庸去當游錫堃院長顧問12萬的薪資算高，幾個沒見過世面的傻子，傻傻的。」洪慈庸若到自己公司，台中也有點，平常上班方便，每年還有育兒津貼，還可以帶寶寶到公司上班，喊話洪慈庸「先別答應游錫堃阿」！

PO文也引來陳柏惟留言，表示「我2012其實有動過投履歷的念頭」，486先生則回「我有在思考籌備一個頻道，等確定再聯繫你啊。」其他網友笑說「被政治耽誤的YouTuber」、「想看3Q哥一日店長」、「一個全台語頻道」。

(中時電子報)