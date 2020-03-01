鵜鶘隊狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)上周首次與湖人隊交手，雖然在球場對抗詹姆斯(LeBron James)，但他其實並不認識詹姆斯。詹姆斯是聯盟指標人物，威廉森是未來的看板，兩人卻是聞名而不相識，徹底的陌生人。
詹姆斯對The Athletic說：「我不認識他(威廉森)，從沒正式見過，從沒交談，完全不認識。」兩人年齡相差15歲半，可能威廉森還未站上頂點，詹姆斯就要準備退休了，幾乎是不同世代的人。
美媒喜歡拿兩人的菜鳥數據來比較，威廉森首季因傷起步較晚，但十多場打完仍有23.4分、投籃命中率58%的驚人成績。通常19歲菜鳥不會有這麼高的命中率，詹姆斯當年42%，杜蘭特(Kevin Durant)也才43%。
此外，威廉森還是喬丹(Michael Jordan)之後首位「連續4場25分、命中率57%以上」的菜鳥，第5場是碰到湖人才被中斷紀錄。該役詹姆斯40分，威廉森29分(投18中8)。威廉森自己都有點嚇到：「天哪，我的名字和麥可並列？這太酷了，他是我童年最愛的球員之一，我媽媽常叫我要學他打球。」
(中時電子報)
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